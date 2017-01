Würzburg: Mehrfamilienhaus in der Silvesternacht evakuiert

Foto: Funkhaus Würzburg

Großeinsatz in der Silvesternacht. Kurz nach Mitternacht musste am Würzburger Heuchelhof ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. 35 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auf einer Dachterrasse war es zu einem Brand in einem Metallschuppen gekommen. Da zunächst von einem Dachstuhlbrand ausgegangen wurde, rückten Feuerwehr und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot in die Luxemburger Straße aus. Ein Stromausfall erschwerte den Feuerwehreinsatz. So mussten die Fahrstühle in dem Gebäude nach eingeschlossenen Personen abgesucht werden. Nach gut einer Stunde konnten die Bewohner zurück in ihr Haus. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Möglicherweise wurde der Schuppen von einer Rakete getroffen.

Erstellt: 01.01.17 - 08:45 Uhr



zurück zur Übersicht