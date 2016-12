Basketball: Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann übernimmt s.Oliver Würzburg

Foto: Max B. / pixelio.de

Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann übernimmt die Basketballer von s.Oliver Würzburg. Das hat der Verein auf Anfrage bestätigt. Sein erster Arbeitstag wird an Neujahr sein, am Freitag sitzt er in der Partie in Göttingen erstmals auf der Bank. Gestern war der bisherige Trainer Doug Spradley entlassen worden. s.Oliver Würzburg hinkt den eigenen Erwartungen bislang deutlich hinterher, Saisonziel war ein Playoff-Platz.Bauermanns Vertrag soll bis zum Ende der Saison 2019/20 laufen, eine langfristige Zusammenarbeit ist also angedacht. Am Montag soll Dirk Bauermann offiziell in Würzburg vorgestellt werden, dann wird er auch wohl sein kurz- und langfristiges Konzept vorstellen.Der 59-Jährige hat als Trainer bereits neun deutsche Meistertitel und vier Pokalsiege eingefahren. In der BBL stand er zuletzt bei Bayern München unter Vertrag. Außerdem war Bauermann auch deutscher Nationaltrainer.

Erstellt: 31.12.16 - 14:29 Uhr



