Würzburg: Vorbereitung auf Silvesternacht und Neujahr

Foto: Funkhaus Würzburg

Die letzten Stunden des Jahres 2016 sind angebrochen. Tausende Menschen feiern in der Nacht in der Würzburger Innenstadt den Jahreswechsel. Dabei gibt es eine Sperrzone für Feuerwerk und Glasflaschen. Sie geht vom Dom bis zur alten Mainbrücke und betrifft auch angrenzende Straßen.Bereits am frühen Morgen des Neujahrstages räumen dann schon die Stadtreiniger die Innenstadt auf, unterstützt von Mitgliedern der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde.Am Mittag wird es dann nochmal laut: um 12 Uhr begrüßen die Böllerschützen auf der Festung das neue Jahr. Nach dem Glockenläuten des Doms werden 5 bis 10 Minuten lang die Schüsse über der Stadt zu hören sein. Neujahr ist auch Weltfriedenstag. Rund 250 Menschen werden um 15 Uhr am Dom zum Friedensmarsch erwartet.

Erstellt: 31.12.16 - 10:25 Uhr



zurück zur Übersicht