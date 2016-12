Mainfranken: trotz voller Autobahnen nur wenige Unfälle

Die Autobahnen in Mainfranken waren am Tag vor Silvester voll - vor allem in Richtung Süden. Die Autobahnpolizei in Biebelried zeigt sich dennoch zufrieden, zwischen Freitag- und Samstagmorgen kam es lediglich zu vier Unfällen. Es blieb stets bei Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Baustelle bei Heidingsfeld hatte sich der Verkehr dort am Nachmittag vorübergehend auf einer Länge von drei bis vier Kilometern gestaut.

