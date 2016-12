Würzburg: Betrunkener prellt Taxifahrer und Wirt

Foto: Günther Gumhold / pixelio.de

Auf der Suche nach dem nächsten Getränk war einem 63-jährigen Schweinfurter am Freitagabend offenbar jedes Mittel recht. Zunächst hatte er sich von einem Taxi in die Würzburger Juliuspromenade fahren lassen. Dort sollte er die Rechnung von 106 Euro zahlen - das Geld wollte er bei einer Bank holen, erklärte er dem Taxifahrer. Stattdessen aber ging er schnurstracks in eine Kneipe und bestellte sich einen Schoppen.Als die Polizei vor Ort eintraf, zeigte sich, dass der Mann völlig blank war. Er konnte weder die Taxifahrt noch den Schoppen bezahlen. Weil er zudem 1,3 Promille intus hatte, musste er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen - auch um weitere "Freifahrten oder -getränke" zu vermeiden.

Erstellt: 31.12.16 - 08:36 Uhr



