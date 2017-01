Würzburg: Das werden große Themen 2017

Foto: Stadt Würzburg

Die Integration von Flüchtlingen in Schul- und Arbeitswelt wird eines der bestimmenden Themen 2017 für die Stadt Würzburg. Das hebt Oberbürgermeister Christian Schuchardt in seinem Vorblick auf das Jahr hervor.Außerdem stehen viele bauliche Themen auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem der Baubeginn der Straßenbahnverlängerung im Grombühl, die Gestaltung des Faulhaber Platzes und die Sanierung des Mainfranken Theaters. Weiterhin sollen auch erste Vorschläge für die Nachnutzung der Mozartschule auf den Weg gebracht werden.Insgesamt werde es viele spannende Themen in 2017 geben mit denen man sich auch inhaltlich in der Tiefe beschäftigen werde, so Schuchardt.

Erstellt: 02.01.17 - 06:26 Uhr



