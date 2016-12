Lohr: Neue Aufgaben und Mitarbeiter für das Finanzamt Lohr

Foto: Funkhaus Würzburg

Das Finanzamt in Lohr wird vergrößert. Es bekommt 13 neu Arbeitsplätze und neue Aufgaben. So kümmert sich die Behörde künftig um Grunderwerbssteuerangelegenheiten im Großraum Nürnberg, teilt das Finanzministerium mit. Es geht also um Steuerangelegenheiten bei Grundstückskäufen. Die Veränderung ist ein Teil der Behördenverlagerungen von Heimatminister Söder. Der will Aufgaben dezentralisieren und so den ländlichen Raum stärken. Durch diese Schritte werden in ganz Unterfranken 346 Arbeitsplätze geschaffen.

Erstellt: 30.12.16 - 12:13 Uhr



