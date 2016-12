Basketball: s.Oliver verliert letztes Spiel des Jahres

Foto: s.Oliver Würzburg

s.Oliver Würzburg hat das Jahr 2016 mit einer Niederlage beendet. Bei den Eisbären Bremerhaven unterlagen die Würzburger mit 88:93. In der Tabelle sind sie damit auf dem vierzehnten Platz. Lange Zeit war die Partie in Bremerhaven ausgeglichen. Eine schwache Phase Ende des dritten / Anfang des vierten Viertels brachte s.Oliver dann aber auf die Verliererstraße.Lange Pause hat die Mannschaft von Doug Spradley nicht: bereits an Dreikönig geht es weiter, dann bei BG Göttingen. Die beiden Mannschaften standen sich erst am zweiten Weihnachtsfeiertag zuletzt gegenüber - damals konnten die Würzburger einen Zittersieg landen.

Erstellt: 29.12.16 - 23:34 Uhr



