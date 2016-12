Würzburg: Oberbürgermeister blickt zurück auf 2016

Jahresrückblick des OB. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt schaut zurück auf das vergangene Jahr. Besondere Herausforderung war, wie auch im vergangenen Jahr, die Integration von Flüchtlingen. Außerdem hat das Axt-Attentat in einem Zug bei Heidingsfeld die Stadt tief bewegt. Daneben seien jedoch viele Themen zum Jahresende fast untergegangen, so Schuchardt. So wurde der seit Jahren geschlossene Zeller Bock wiedereröffnet. Außerdem können ab dem Frühjahr die Sanierungsarbeiten des Nautilandes beginnen und man liegt in einem guten Zeitplan, was die Großbaustelle am Hubland angeht. Insgesamt war es für den Oberbürgermeister ein erfolgreiches Jahr. Würzburg sei auf einem guten Weg und das habe man vor allem den engagierten Menschen in der Stadt zu verdanken.

