Veitshöchheim: Festnahme nach Eifersuchtstat

Festnahme nach Eifersuchtstat in Veitshöchheim. Ein 29-Jähriger Mann ist am Vormittag in Hanau festgenommen worden. Er soll am Dienstagabend den neuen Freund seiner Ex absichtlich mit dem Auto angefahren haben. Das Opfer konnte noch auf die Seite springen, erlitt aber dennoch leichte Verletzungen. Der Täter war nach der Attacke geflohen. Er wird noch am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Erstellt: 29.12.16 - 14:39 Uhr



