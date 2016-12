Würzburg: Exhibitionist festgenommen

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Würzburger Polizei hat einen Exhibitionisten festgenommen. Es handelt sich um einen 28-Jährigen Mann. Er war einem 17-Jährigen in der Bismarckstraße aufgefallen. Er war ihm mit offener Hose und heraushängendem Geschlechtsteil entgegengekommen. Danach beobachtete der Jugendliche, wie der Mann zwei Frauen hinterher schaute und dabei onanierte. Als der Exhibitionist bemerkt hatte, dass er beobachtet wird, flüchtete er in einen Bus. Die Polizei konnte ihn dann in dem Bus festnehmen.

Erstellt: 29.12.16 - 12:43 Uhr



