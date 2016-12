Unterfranken: Norovirus-Welle kommt mit Wucht

Früh und dafür heftig. Die Norovirus-Welle hat Unterfranken bereits im November mit voller Wucht erreicht. So meldet das Robert Koch Institut 175 Infizierte, mehr als doppelt so viele wie im vergleichbaren Monat des Vorjahres. Damit hat die Norovirus-Saison in Unterfranken, wie auch im Rest Deutschlands, deutlich früher als in den vergangenen Jahren begonnen. In Mainfranken gab es in Würzburg und Umland mit 28 Erkrankungen die meisten Infizierten, gefolgt vom Landkreis Main-Spessart mit 13 und dem Landkreis Kitzingen mit 12 Infizierten. Die Dunkelziffer dürfte allerdings noch deutlich höher liegen, da oftmals die Erkrankten nur auf die Symptome hin behandelt und nicht auf den Erreger getestet werden. Das Norovirus ist eine akute Magen-Darm Erkrankung, die mit Erbrechen, Durchfall und meist starken Krämpfen einhergeht. Es wird per Tröpfcheninfektion übertragen.

