Fußball: Kickers testen gegen Mönchengladbach

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers messen sich mit einem Bundesligisten. Im Trainingslager im spanischen Marbella werden die Rothosen gegen Borussia Mönchengladbach ein Testspiel absolvieren. Das Spiel wird am 10. Januar stattfinden. Die Kickers starten am 2. Januar ins Trainingslager. Dort bereiten sie sich auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor.

Erstellt: 29.12.16 - 11:10 Uhr



