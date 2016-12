Hallenfußball: Traditionelles Silvester-Turnier in Rimpar

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Traditionelles Messen vor dem Jahreswechsel. In Rimpar findet am Donnerstagabend das Silvester Fußball-Hallenturnier statt. Am Start sind die Mannschaften aus Höchberg, Unterpleichfeld, Lauda, Leinach, Güntersleben, Rottendorf, Rimpar und der Vorjahressieger Kleinrinderfeld. Schon seit Jahren ist das Rimparer Hallenturnier für viele der Abschluss des Fußballjahres. Spielbeginn in der Dreifach-Sporthalle Rimpar ist um 18 Uhr.

Erstellt: 29.12.16 - 05:39 Uhr



zurück zur Übersicht