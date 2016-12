Handball 2. Bundesliga: Rimpar als Vierter in die Winterpause

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Wölfe überwintern als Tabellenvierter in der zweiten Handball Bundesliga. Im letzten Spiel 2016 gewannen sie auswärts bei Empor Rostock mit 29:25. Die Rostocker bleiben damit Tabellenletzter. In der ersten Halbzeit waren die Rimparer zeitweise noch leicht in Rückstand, in der zweiten Hälfte steuerten sie dann dem Sieg entgegen.Vor allem durch ihre enorme Heimstärke haben sich die Rimparer ihre gute Platzierung zur Winterpause erarbeitet.

28.12.16 - 22:48 Uhr



