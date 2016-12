Unterfranken: 591 Flüchtlinge freiwillig zurück in der Heimat

Foto: Manfred Walker / pixelio.de

Flüchtlinge gehen Freiwillig. 591 Flüchtlinge sind in diesem Jahr freiwillig aus Unterfranken in ihre Heimat zurückgekehrt. Das bestätigte die Regierung von Unterfranken gegenüber Radio Charivari. Dabei erhalten Erwachsene eine Reisehilfe von 200 Euro. Für Kinder sind 100 Euro vorgesehen. Außerdem gibt es eine Starthilfe für die Rückkehrer. Je nach Alter und Herkunft beträgt diese zwischen 150 Euro und 500 Euro. Nach den aktuell geltenden Bedingungen sind Personen aus dem Westbalkan davon ausgenommen. Die Reisekosten werden bei allen Rückkehrern übernommen. 134 Personen wurden in diesem Jahr aus Unterfranken abgeschoben.Insgesamt sind im Erstaufnahmezentrum in Schweinfurt in diesem Jahr rund 3.300 Flüchtlinge angekommen. Im Jahr 2015 waren es alleine in der zweiten Jahreshälfte mehr als fünfmal so viele.

Erstellt: 29.12.16 - 05:49 Uhr



