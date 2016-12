Unterfranken: Verkaufsstart für Raketen und Knaller

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Knaller und Raketen in den Läden. Am Donnerstag startet der offizielle Verkauf von Silvesterfeuerwerk in Unterfranken. Gezündet werden darf die Pyrotechnik aber erst ab Samstag. Der Handel rechnet dabei mit einem leichten Anstieg der Verkaufszahlen. Bis zu zwei Millionen Euro Umsatz erhoffen sich die Einzelhändler in Unterfranken. Im vergangenen Jahr wurden circa 1,9 Millionen Euro mit Silvesterfeuerwerk umgesetzt.Die Polizei warnt beim Kauf von Knallern und Raketen vor illegaler Pyrotechnik, die meist aus dem Ausland stammt. Diese kann mitunter zu schweren Verletzungen führen. Nur Feuerwerk mit einem CE-Zeichen und einer Registrierungsnummer ist geprüft und bei sachgemäßem Einsatz sicher beim abbrennen. Vergangenes Jahr wurden vom nordbayerischen Zoll bei 129 Personen illegale Feuerwerkskörper sichergestellt. Dieses Jahr rechnet man mit durchaus steigenden Zahlen.

29.12.16



