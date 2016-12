A3 / Kist: Unfall nach Sekundenschlaf - 5 Personen leicht verletzt

Foto: DRF Luftrettung

Rettungshubschrauber nach Sekundenschlafunfall angefordert. Auf der A3 nahe Kist ist am Montagmorgen ein 29-Jähriger ungebremst auf einen Kia aufgefahren. Offenbar war er am Steuer eingeschlafen. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Leitplanke geschleudert und erlitten einen Totalschaden. Ein Rettungshubschrauber wurde aufgrund der schwere des Unfalls angefordert. Der 29-Jährige und die vier Insassen des Kia wurden dann aber doch mit Krankenwagen und nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 28.12.16 - 15:07 Uhr



