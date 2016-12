Estenfeld: Unbekannte überfallen Pizza-Boten

Foto: Klaus Steves / pixelio.de

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend einen Pizzaboten in Estenfeld überfallen. Kurz vor 22 Uhr hatten sie Pizza zu einem Kinderspielplatz in der Wilhelm Hoegner Straße nahe der Weißen Mühle bestellt. Als der Bote dort ankam wurde er von den beiden Männern angegriffen – sie klauten ihm die Geldbörse mit etwas Bargeld und flüchteten zu Fuß in Richtung Lengfeld. Der Pizzabote wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die beiden Täter sollen etwa 20 Jahre alt und einen Meter 80 groß gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen mit fränkischem Dialekt. Eine Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg.

Erstellt: 28.12.16 - 14:11 Uhr



zurück zur Übersicht