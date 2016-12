Mainfranken: Wirtschaft geht gedämpft ins neue Jahr

Die mainfränkische Wirtschaft geht mit gedrückter Stimmung ins Jahr 2017. Die Unternehmen in der Region erwarten Einbrüche bei den Exporten. Von einer Rezession könnte aber noch keine Rede sein, so die Industrie- und Handelskammer Würzburg. Grund seien Konflikte weltweit und Terror. Auch Veränderungen in der US-Politik könnten mainfränkische Unternehmen treffen.Mit dem Jahr 2016 sind die Unternehmen zufrieden gewesen. In Deutschland stiegen Löhne und die Beschäftigung. Dadurch waren die Deutschen in Kauflaune.

