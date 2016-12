Frammersbach: Trinkwasser wird knapp

Foto: Mario Heinemann - pixelio.de

Engpässe bei der Trinkwasserversorgung in Frammersbach. Deswegen hat die Gemeinde ihre Bürger zum Wassersparen aufgerufen. Insbesondere soll ab sofort bei der Autowäsche auf Trinkwasser verzichtet werden. Auch sollten nicht genutzte Wasserleitungen komplett abgestellt werden um unnötige Wasserrohrbrüche durch auffrierende Leitungen zu vermeiden. Laut Gemeinde ist die Wasserknappheit auf die lange Trockenheit in den letzten Wochen zurückzuführen, deswegen würden die Trinkwasserquellen im Rinderbach- und im Lauberbachtal zu wenig Wasser liefern. Die bestehenden Quellen der Gemeinde Frammersbach reichen bereits seit mehreren Jahren in Trockenphasen nicht mehr aus. Um die Versorgung mit Trinkwasser langfristig besser aufzustellen erschließt die Gemeinde derzeit zwei weitere Brunnen im Habichsthal. Die Arbeiten sollen im Mai 2017 fertig gestellt sein.

Erstellt: 28.12.16 - 12:05 Uhr



zurück zur Übersicht