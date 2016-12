Lohr: Neue Stadthalle hatte bereits rund 10.000 Besucher

Foto: SkyscreamArts

Bereits rund 10.000 Besucher hatte die neue Stadthalle in Lohr vier Wochen nach der Eröffnung. Währenddessen wird weiter an der Halle gefeilt. Beispielsweise ist die Tiefgarage noch nicht geöffnet. Dort werden aktuell unter anderem noch Kabel gezogen und die Wände gestrichen. Zwischen spätestens Ende Januar soll die Garage dann aber befahrbar sein. Außerdem wird noch an den Treppen der Empore nachgebessert. Dort hatte es bereits mangels Geländer und schlechter Beleuchtung Stürze gegeben. Die Beleuchtung hat man mittlerweile aufgehellt und neue mobile Lampen aufgestellt. Im Frühjahr sollen dann auch noch zusätzliche Geländer angebracht werden.Im kommenden Jahr wird die neue Lohrer Stadthalle gut ausgelastete sein, überwiegend durch Kulturveranstaltungen. Außerdem wird ab Februar der Seminarbetrieb aufgenommen.

Erstellt: 28.12.16 - 16:03 Uhr



zurück zur Übersicht