A3 / Kleinlangheim: Illegales Feuerwerk sichergestellt

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Illegales Feuerwerk gefunden. Die Autobahnpolizei hat am Dienstag einen PKW mit gefährlichem Feuerwerk auf der A3 bei Kleinlangheim gestoppt. In mehreren Kartons waren Raketen und Böller. Bei fast allen fehlten die sprengstoffrechtlichen Kennzeichnungen. Sie wurden aus Osteuropa nach Deutschland eingeführt. Für einige legale Feuerwerkskörper hatte der 37-jährige Autofahrer keine Erlaubnis für den Erwerb oder Besitz. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt. Der Verkauf von Feuerwerk für Silvester startet am Donnerstag.

Erstellt: 28.12.16 - 11:18 Uhr



