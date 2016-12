Würzburg: Geänderter Nahverkehr an Silvester

In der Silvesternacht fahren mehr Busse und Straßenbahnen. Wie die WVV mitteilt wird der Nachtfahrplan auf die vielen Menschen, die unterwegs sein werden, angepasst. Ab kurz vor 1 Uhr am Neujahrsmorgen fahren bis in den Morgen Straßenbahnen und Busse. Bei den Strabas fahren die Linien 4 und 5 im 30-Minuten-Takt. Bei den Stadtbussen werden insgesamt fünf Linien bedient. Sie fahren in die Stadtteile Heimgarten, Hubland/Keesburg, Lengfeld, Versbach und Ober- und Unterdürrbach.Wegen der Feuerwerks-Sperrzone ein der Würzburger Innenstadt entfallen zwischen 22 Uhr und Mitternacht mehrere Linien.In der Silvesternacht 2015/2016 hatte die WVV kostenlose Busse in der Stadt angeboten, das wird in diesem jahr aber nicht wiederholt.

