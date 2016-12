Basketball: s.Oliver beendet das Sportjahr 2016

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg beschließen am Donnerstag das Sportjahr 2016. Am Donnerstagabend sind sie zu Gast bei den Eisbären Bremerhaven. Das Team von Trainer Doug Spradley will mit einem Auswärtssieg ein versöhnliches Jahresende erreichen. Nach schwachen Leistungen in den letzten Wochen ging die Formkurve zuletzt etwas nach oben. Würzburg konnte zwei der letzten drei Spiele gewinnen. Das Spiel in Bremerhaven beginnt um 20.30 Uhr.

Erstellt: 29.12.16 - 06:56 Uhr



