Main-Spessart: Landrat zieht Jahresbilanz

Foto: Landratsamt Main-Spessart

Landrat Thomas Schiebel zieht Jahresbilanz. In seinem Grußwort zum Jahreswechsel blickt Main-Spessarts Landrat zurück auf das Jahr. Man habe einige schwierige Entscheidungen getroffen, darunter auch die Standortentscheidung für das neue zentrale Klinikum. Bis dieses zwischen 2022 und 2023 in Betrieb gehen kann, müsse man vordringlich nach einer sinnvollen Nachnutzung für die anderen Krankenhäuser suchen.Außerdem wurden Ängste und Sorgen der Bürger bezüglich der SuedLink-Stromtrasse verringert, da die neuen Planungen Erdkabel statt Überlandleitungen vorsehen.Für die Schullandschaft habe man die Entwicklungen auch weiter voran getrieben. So wird der Bau eines Schülerwohnheims für Berufsschüler in Karlstadt im Frühjahr starten.

Erstellt: 31.12.16 - 09:20 Uhr



