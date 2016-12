Mainfranken: Bund Naturschutz will Steigerwald als Nationalpark

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Steigerwald soll zum Nationalpark werden. Dafür macht sich der Bund Naturschutz stark. Das wurde jetzt bei der Jahresabschlusskonferenz in Nürnberg deutlich. Das Gebiet sei der beste Standort für den dritten Nationalpark in Bayern. Der Freistaat will neben dem Bayerischen Wald und Berchtesgaden unbedingt einen dritten Nationalpark haben, Favorit ist bei ihm allerdings der Spessart.

Erstellt: 28.12.16 - 05:42 Uhr



