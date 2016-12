Würzburg: Axt-Attentat wird wissenschaftlich untersucht

Das Axt-Attentat von Würzburg wird wissenschaftlich untersucht. Rettungsdienste sollen in Zukunft bei ähnlichen Einsätzen von den Erfahrungen in Würzburg profitieren, berichten mehrere Medien.Spezialisten der Katastrophenmedizin an der Uniklinik Würzburg und Notfallseelsorger untersuchen zum Beispiel, wie die Befehlsketten funktioniert haben und ob die Einsatzkräfte vor Ort gut aufgeteilt waren. Aus den Erkenntnissen soll ein Papier für künftige Einsätze solchen Ausmaßes erstellt werden.Im Juli hatte ein 17-jähriger Flüchtling in einer Regionalbahn in Würzburg vier Personen schwer mit einer Axt verletzt, eine weitere Person verletzte er auf seiner Flucht durch Heidingsfeld. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.

Erstellt: 27.12.16 - 15:44 Uhr

