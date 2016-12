Würzburg: Nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Foto: Funkhaus Würzburg

Verletzungen führten zum Tod. Nach einem schweren Verkehrsunfall Mitte Dezember in Würzburg ist ein 52-Jähriger am Dienstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben.Im Bereich der Alten Mainbrücke war der Mann offenbar über eine rote Fußgängerampel gerannt. Eine Frau konnte mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann frontal. Mit lebensgefährlichen Verletzungen war der 52-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an. Zeugen sind bereits vernommen worden. Jetzt bleibt ein Gutachten zu der Situation abzuwarten.

Erstellt: 27.12.16 - 15:29 Uhr



