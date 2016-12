Schweinfurt: 77-Jährige geht mit Messer auf Tochter los

Foto: Sabine Rothenbücher / pixelio.de

Seniorin sticht mit Messer nach Tochter. Eine 77-Jährige Frau aus Schweinfurt ist am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Psychiatrie gebracht worden. Die Seniorin war zuvor zu Hause ausgerastet und auf ihre 44-jährige Tochter los gegangen. Zunächst hatte sie ihre Tochter in den Arm gebissen, danach versuchte sie mit einem Küchenmesser nach ihr zu stechen. Der 14-jährige Enkel konnte der Großmutter das Messer abnehmen. Die Frau gab dennoch nicht auf und griff nach einem zweiten Messer. Auch das konnte ihr der Enkel abnehmen. Weil die Frau eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde sie in eine Psychiatrie gebracht.

Erstellt: 27.12.16 - 14:08 Uhr



