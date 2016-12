Lkr. Schweinfurt: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Festnahme nach Brandstiftungen. Die Polizei hat einen 25-Jährigen festgenommen. Der Mann hat inzwischen zugegeben für Brandstiftungen an fünf Autos und zwei Hecken verantwortlich zu sein. Zuletzt soll er Mitte Dezember in Niederwerrn eine Hecke an einem Spielplatz in Brand gesteckt haben, die Flammen hätten beinahe auf ein Wohnhaus übergegriffen. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem Mann, in Vernehmungen legte er dann auch das Geständnis ab.

Erstellt: 27.12.16 - 14:02 Uhr



