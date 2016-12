Handball: Rimparer Wölfe zu Gast beim Schlusslicht

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Letztes Spiel des Jahres für die Rimparer Handballer. Die Wölfe sind am Mittwochabend bei HC Empor Rostock zu Gast. Die Gastgeber sind Tabellenschlusslicht, die Wölfe sind Tabellenfünfter. Das Team um Trainer Matthias Obinger strebt einen guten Jahresabschluss an. Die Saison lief bislang sehr erfolgreich: Die Wölfe stehen derzeit nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz zu Handball-Bundesliga. Spielbeginn in Rostock ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr.

Erstellt: 28.12.16 - 06:29 Uhr



