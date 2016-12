Wombach: Polizei sucht Bilder von Pfefferspray-Attacke

Foto: Polizeiinspektion Lohr

Zeugensuche nach Pfefferspray-Attacke. Die Polizei sucht nach Bildern von einer Party in Wombach, in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Dort hatte ein Unbekannter Pfefferspray auf der Tanzfläche versprüht. Eine Person wurde dadurch bewusstlos und musste ins Krankenhaus. Zehn weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Pfefferspray-Dose wurde gefunden. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, Bilder des Abends an die Polizei zu mailen, unter pi.lohr@polizei.bayern.de.

Erstellt: 27.12.16 - 13:03 Uhr



