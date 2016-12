Mainfranken: Gutscheine werden eingelöst und Geschenke umgetauscht

Foto: Benjamin Klack / pixelio.de

Gutscheine wollen eingelöst oder Geschenke umgetauscht werden. Zwischen den Jahren wird es traditionell noch einmal voll in den Innenstädten in der Region. Die Händler dürfen sich also noch einmal auf gute Umsätze freuen - denn in den letzten Jahren hat der Trend zum Gutschein stark zugenommen.Wer umtauschen möchte, dem rät der Handelsverband nicht zu lange damit zu waren. Außerdem sollte im Idealfall der Kassenzettel vorhanden sein. Alternativ funktioniere beispielsweise auch ein Kontoauszug, der den entsprechenden Kauf zeigt.

Erstellt: 27.12.16 - 06:42 Uhr



zurück zur Übersicht