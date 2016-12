Schweinfurt: 10-Jähriger macht Spritztour

Foto: Wolfgang Lückenkemper / pixelio.de

Nachdem eine Frau aus Schweinfurt am Sonntag ihr Auto als gestohlen gemeldet hatte, konnte es nur circa 100 Meter weiter wiedergefunden werden. Scheinbar hatte sich ein 10-Jähriger aus der Familie die Schlüssel unter einem Vorwand erschlichen, um mit dem Wagen eine kleine Spritztour zu machen. Er kam jedoch nur circa 100 Meter weit bis zu der Hofeinfahrt eines Nachbarn, wo er das Auto in eine Hecke fuhr. Danach hatte sich der Junge davon geschlichen und den Autoschlüssel zurück an seinen Platz gelegt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Erstellt: 26.12.16 - 11:04 Uhr



