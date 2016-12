Würzburg: Schlägerei mit Schlagstock und Pfefferspray

Foto: Funkhaus Würzburg

In Würzburg kam es in der Nacht auf Montag zu einer Schlägerei auf der unteren Juliuspromenade. Dabei sollen auch ein Schlagstock und ein Pfefferspray benutzt worden sein. Fünf Personen waren an der Schlägerei beteiligt, einige von ihnen wurden leicht verletzt. Weil die Beteiligten teilweise stark betrunken waren, konnte die Polizei keinen Grund für die Auseinandersetzung ermitteln.

Erstellt: 26.12.16 - 09:40 Uhr



