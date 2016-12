Würzburg: Christmette mit Bischof Hofmann

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Weihnachtsbotschaft des in die Welt gekommenen Jesuskindes hat Bischof Hofmann in der Christmette an Heiligabend verkündet. In seiner Predigt im Würzburger Kiliansdom wies er exemplarisch für das Unrecht in der Welt auf die vielen leidenden Kinder im syrischen Aleppo hin. Ein Wegweiser sei in solchen dunklen Zeiten das geborene Christuskind: “Ja, Christus bezeichnet sich als das Licht der Welt, das in die Finsternis dieses irdischen Lebens einbricht und sie vertreibt Wo er angenommen wird, breitet sich sein Licht aus.“, sagte Hofmann.

Erstellt: 25.12.16 - 13:16 Uhr



