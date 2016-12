Würzburg: Verfolgungsfahrt durch den Ringpark

Foto: Funkhaus Würzburg

Verfolgungsjagd in Würzburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei an der Konrad-Adenauer-Brücke auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der deutlich zu schnell unterwegs war. Weil er nicht anhalten wollte, kam es zu einer rasanten Verfolgungsjagd, die in der Innenstadt endete. Bei seiner waghalsigen Flucht war der Motorradfahrer unter anderem auch durch den Ringpark in der Sanderau gefahren und hatte so mehrere Fußgänger gefährdet.Als er schließlich gefasst war, zeigte sich der 18-Jährige geständig. Sein Motorrad war deutlich frisiert, einen Führerschein hatte er nicht.

Erstellt: 25.12.16 - 10:47 Uhr



