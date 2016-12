Castell: Kleines “Bermudadreieck“ für Navis

Stromausfall durch fehlgeleitetes Auto. Am Samstagmorgen war in einem Teil von Castell der Strom weg. Offenbar war ein Auto gegen eine Laterne in der Gartenstraße gekracht und hatte so das Stromnetz gestört. Laut Angaben der Anwohner ist das aber keine Seltenheit: Offenbar lotsen einige Navigationsgeräte die Autofahrer durch einen Kartenfehler hier regelmäßig in die Irre und lassen die Fahrzeuge auf die Laterne krachen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 3000 Euro.

