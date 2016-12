Partenstein: Feuerwehr im Seniorenheim

Kleines Feuer in einem Partensteiner Seniorenheim. Während einer kleinen Weihnachtsfeier am Heiligenabend brannte in einem Saal ein Teelicht ab und Dekorationsgegenstände auf dem Tisch fingen Feuer. Obwohl das Feuer gleich bemerkt und abgelöscht werden konnte, wurde durch den aufziehenden Qualm trotzdem die Brandmeldeanlage ausgelöst.Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das Erdgeschoss des Pflegeheims durchgelüftet. Verletzt wurde niemand.

