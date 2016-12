Mainfranken: Sieben “Christkinder“ geboren

Foto: Mictures / pixelio.de

Stille Nacht in den Krankenhäusern Mainfrankens. Am 24. Dezember kamen in den Kreißsälen der Region 7 “Christkinder“ zur Welt. Nur halb so viele wie an einem durchschnittlichen Tag, da wären es circa 14 Babys gewesen. In der Klinik Kitzinger Land und im Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus wurde an Heiligabend sogar gar kein Kind geboren. Den sechs Jungen und dem einen Mädchen, die aber geboren wurden, geht es gut: Alle sind gesund.

Erstellt: 25.12.16 - 08:54 Uhr



zurück zur Übersicht