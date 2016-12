A3 / Waldbrunn: In Schlangenlinien über die Autobahn

In Schlangenlinien über die A3. Am Samstagmorgen fiel der Polizei bei Waldbrunn ein Auto auf, das stark Schlangenlinien fuhr. Das Auto benötigte teilweise zwei Fahrstreifen für die Fahrt in Richtung Frankfurt. Der Grund für das gezeigte Verhalten war nach einer Kontrolle schnell gefunden: Der Autofahrer hatte 1,18 Promille. Führerschein konnte er aber keinen vorzeigen, denn den hatte er bereits bei einer früheren Alkohol-Fahrt verloren. Die Fahrt des 36-jährigen Hessen wurde daraufhin beendet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Erstellt: 24.12.16 - 13:14 Uhr



