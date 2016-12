Schweinfurt: Messerstecherei am Einkaufszentrum

Symbolfoto: Funkhaus Würzburg

Messerstecherei in Schweinfurt. Im Bereich eines Einkaufszentrums ist am Freitagnachmittag eine Gruppe junger Männer untereinander in Streit geraten. In der Folge holte ein 18-Jähriger ein Messer heraus und verletzte einen 20-Jährigen im Gesicht. Zwei Personen mussten im Anschluss zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Schweinfurter Polizei nahm vier Personen fest und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Erstellt: 24.12.16 - 11:10 Uhr



