Würzburg: Hasch-Muffins nicht vertragen

Foto: WR Wagner / pixelio.de

Weil sie von “Hasch-Muffins“ gegessen hatte, ist eine 17-jährige am Freitag zusammengebrochen. Sie wurde vorsorglich in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Sie hatte von den Muffins eines Mitschülers gegessen, in die der Drogen hinein gebacken hatte. Der 18-Jährige wurde über die Schulleitung ermittelt und an seinem Wohnort in Gegenwart der Eltern befragt.Er gab zu, etwa 2 Gramm Haschisch in 2-3 Muffins gebacken zu haben. Dass die Mitschülerin einen kleinen Brocken davon kostete, sei ihm nicht bewusst gewesen. Er wird wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und eines Körperverletzungsdelikts angezeigt.

Erstellt: 24.12.16 - 11:45 Uhr



