Wiesentheid: Dreister Ladendiebstahl an der Kasse vorbei

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de

Dreister Ladendiebstahl in Wiesentheid. Lebensmittel und Alkohol im Wert von etwa 200 Euro entwendete eine 56-jährige Frau am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt. Die dreiste Diebin schob dabei ihren vollgefüllten Einkaufswagen einfach an den Kassen vorbei ohne zu bezahlen. Als sie dann begann die gestohlenen Waren in ihr Auto zu laden wurde sie von der Filialleiterin angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Diebstahl beobachtet und die Marktleiterin auf die Diebin aufmerksam gemacht.

Erstellt: 24.12.16 - 10:59 Uhr



zurück zur Übersicht