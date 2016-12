Kitzingen: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Foto: Funkhaus Würzburg

Auffahrunfall in Kitzingen. Bei einem Unfall auf der B8 wurden am Freitagmorgen vier Personen leicht verletzt. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte den vor ihr abbremsenden Verkehr zu spät erkannt und so zwei andere Autos aufeinander geschoben. In den drei beteiligten und erheblich beschädigten Autos wurden vier Insassen jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zusammen rund 6500 Euro.

Erstellt: 24.12.16 - 09:53 Uhr



