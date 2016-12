Würzburg: Volle Kirchen am Heiligen Abend

Foto: Funkhaus Würzburg

An Heilig Abend in die Kirche. Traditionell findet die Christmette am Heiligen Abend im Würzburger Kiliansdom um 22:30 Uhr statt. Eine weitere Messe findet um 17:00 Uhr dort statt. Für Protestanten finden in der Sankt Johannis Kirche jeweils um 15:00 Uhr und um 17:00 Uhr Familienmessen statt. Ein Kindergottesdienst ist um 14:30 Uhr in der Sankt Stephan Kirche.

Erstellt: 23.12.16 - 17:23 Uhr



zurück zur Übersicht