Würzburg: Sehr friedlicher Weihnachtsmarkt

Foto: Funkhaus Würzburg

Friedliche Weihnachtszeit. Der Würzburger Weihnachtsmarkt verlief dieses Jahr noch friedlicher als die Jahre zuvor. Die Polizei hatte lediglich mit einem Taschendiebstahl und einem Diebstahl an einem Verkaufsstand zu tun. Gründe dafür sind wohl die hohe Polizeipräsenz und gezielte Warnungen vor Trick- und Taschendieben. In den vergangenen beiden Jahren waren jeweils acht Taschendiebstähle gemeldet worden. Schlägereien gab es auch wie in den Jahren zuvor keine. Die Polizei ist somit mit dem Verlauf des diesjährigen Weihnachtsmarktes rundum zufrieden.

Erstellt: 23.12.16 - 16:12 Uhr



