Würzburg: Temperatur-Erhöhung in 2016

Foto: Matchka / pixelio.de

Das vergangene Jahr 2016 war messbar wärmer als gewöhnlich. Im Jahresmittel hatte es in Würzburg 10,3°C und war damit etwa 1°C wärmer als im langjährigen Durchschnitt, der seit 1961 gemessen wird. Mit Abstand am heißesten war es in Würzburg am 28. August mit 34,6°C. Kälteste Messung war im vergangen Jahr am 22. Januar mit -10,8 °C gemessen.Am meisten geregnet hat es vergangenes Jahr am 29. Mai als über 33 Liter pro Quadratmeter an einem Tag herunterkamen. Damals wurden mehrere Gemeinden im südlichen Landkreis Würzburg von einem schweren Unwetter getroffen und überschwemmt.

Erstellt: 28.12.16 - 06:23 Uhr



