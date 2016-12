Unterfranken: Weihnachtsgeschäft gut gelaufen

Foto: 512 / pixelio.de

Weihnachtsgeschäft zufriedenstellend. Der unterfränkische Handelsverband zeigt sich mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Ein vom deutschen Dachverband prognostizierter Rekordumsatz konnte jedoch nicht erwirtschaftet werden.Erst in der vergangen Woche hatte der Großteil der Kunden mit den Weihnachtseinkäufen begonnen. Außerdem wird es wohl auch an Heilig Abend noch einmal voll in den Innenstädten. In der Regel haben die meisten Geschäfte dann noch bis Mittag oder Nachmittag geöffnet.Im vergangenen Jahr hatte der unterfränkische Einzelhandel einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro gemacht.

Erstellt: 23.12.16 - 15:18 Uhr



